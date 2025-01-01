Findet Nestor seine große Liebe wieder?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 14: Findet Nestor seine große Liebe wieder?
45 Min.Ab 12
Als der Kubaner Nestor 1979 in die DDR kommt, verliebt er sich in die Magdeburgerin Petra. Im Sommer 1983 krönt ihre Tochter Diana das Familienglück. Sieben Monate später wird Nestor nach Kuba zurückgeschickt. Über Jahre hält er mit Petra Briefkontakt, die politische Lage aber macht alle Wiedersehenspläne zunichte, bis die Verbindung schließlich ganz abbricht. Doch neue Hoffnung kommt über einen Freund in Deutschland, der ihm Julia vorstellt.
