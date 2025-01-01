Seit 60 Jahren getrennt: Edeltraud sucht ihre Schwester ElfriedeJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: Seit 60 Jahren getrennt: Edeltraud sucht ihre Schwester Elfriede
44 Min.Ab 12
Die 63-jährige Edeltraud aus Österreich hat nur einen großen Wunsch: ihre Schwester Elfriede zu finden, von der sie vor fast 60 Jahren getrennt wurde. Anfang der 60er Jahre lassen sich ihre Eltern scheiden. Edeltraud bleibt bei ihrer Mutter in Österreich, ihre jüngere Schwester kommt zum Vater, der mit ihr in sein Heimatland Deutschland zurückkehrt. Nur ein einziges Mal sehen sich die beiden im frühen Kindesalter wieder. Werden sie mit Julias Hilfe endlich wieder zusammenfinden?
