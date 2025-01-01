Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1Staffel 9Folge 8
46 Min.Ab 12

Teresa wünscht sich nichts sehnlicher, als ihren leiblichen Vater Rafael kennenzulernen. Noch vor ihrer Geburt muss dieser zurück in seine Heimat Kuba. Teresas Kindheit ist geprägt von gesundheitlichen Problemen und sie verliert bereits als Kleinkind ihr Augenlicht. Bis heute hat die 38-jährige Berlinerin zu niemandem "Papa" gesagt. Julia begibt sich auf eine schwierige Suche, die in Potsdam beginnt. Doch dann führt eine heiße Spur nach Kuba.

