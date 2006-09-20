Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 213
43 Min.Folge vom 20.09.2006Ab 6
Die überraschend aufgetauchte Unternehmertochter Viktoria van Weyden will in die Manufaktur investieren, doch Frederik lehnt das Angebot rigoros ab. Auch Julia fragt sich, was es mit dem Erscheinen der attraktiven Viktoria auf sich hat. Tobias spürt, dass Nina und Paula seine Unterstützung brauchen und bittet sie, vorerst bei ihm zu bleiben. Lilly und Kolja genießen ihr junges Glück, als plötzlich Charlotte in der Tür steht.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises