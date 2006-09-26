Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 216

TelenovelaStaffel 15Folge 6vom 26.09.2006
Folge 6: Folge 216

43 Min.Folge vom 26.09.2006Ab 6

Frederik informiert Julia von den Ergebnissen der Verhandlungen. Wie wird es nun mit Falkental Porzellan weitergehen? Endlich ist eine Postkarte von Daniel angekommen, aber Frederik lehnt es kategorisch ab, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Nina bereitet sich auf ihren ersten Arbeitstag vor, und hofft, damit Paula ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen zu können. Doch schon ihr erster Gast hat es in sich: Es ist ihre ungeliebte Schwägerin. Sind sie und Paula nun endgültig aufgeflogen?

Telenovela
