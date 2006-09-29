Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 219
43 Min.Folge vom 29.09.2006Ab 6
Patrizia erfährt von Daniels Anruf und erkennt, dass Frederik das Telefonat vor Julia verheimlicht hat. In der Manufaktur warnt Nina Birgit vor den van Weydens und deren skrupellosen Geschäftspraktiken. Nikos Plan, die Werkstatt zu retten, trägt erste Früchte. Frederik ist verunsichert und versucht Daniels Kommen mit allen Mitteln zu verhindern. Und auch Julia lassen die Gedanken an Daniel selbst im Schlaf nicht los.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises