Julia - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 218
43 Min.Folge vom 28.09.2006Ab 6
Julia probiert mit Patrizia ihr Hochzeitskleid an. Nina will Viktoria endlich die Stirn bieten und beschließt, in Falkental zu bleiben. Doch wird Viktoria sich an die gemeinsame Abmachung halten? Als Tim sich immer mehr gehen lässt, bekommt er von Frederik eine Abmahnung. Kolja versucht zu helfen, doch Tim lehnt wütend ab. Julia und Frederik genießen ihr Glück, als plötzlich Daniel anruft und seine Rückkehr nach Falkental ankündigt.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises