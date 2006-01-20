Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 076
43 Min.Folge vom 20.01.2006Ab 6
Julia beteuert Silke gegenüber, sich nie an Jörg herangemacht zu haben, doch Silke lässt sich nicht besänftigen. Frederik bietet Julia an, längerfristig für die Manufaktur zu arbeiten. Annabelle versucht alles, um Marie und Daniel gegen Julia aufzubringen, jedoch ohne Erfolg. Kolja versucht zu ergründen, welche Gefühle Charlotte und er füreinander hegen. Die selbe Frage beschäftigt Lilly, die sich immer mehr dafür interessiert, was zwischen den beiden läuft. Annabelle gelangt an Julias Handy und wenig später bekommt Marie eine irritierende Kurznachricht.
