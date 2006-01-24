Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 078

TelenovelaStaffel 6Folge 3vom 24.01.2006
Folge 078

Folge 078Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 3: Folge 078

43 Min.Folge vom 24.01.2006Ab 6

Marie konfrontiert Julia mit der Liebes-SMS, die sie an Daniel geschrieben haben soll. Julia muss schockiert feststellen, dass die SMS tatsächlich von ihrem Handy aus versandt wurde. Silke kann ihre Eifersucht wegen des fremden Haarbandes, das sie in Jörgs Sofa gefunden hat, nicht mehr zügeln. Julia beschleicht der Verdacht, dass sie in der Firma sabotiert wird. Sie beschuldigt Annabelle, hinter der mysteriösen SMS zu stehen, doch sie kann es ihr nicht nachweisen. Julia versucht alles, um ihre Freundschaft zu Marie zu retten.

