Julia - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 090
42 Min.Folge vom 10.02.2006Ab 6
Daniel erklärt Marie, dass er sie doch nicht in die Schweiz begleiten kann, da sein Platz in Falkental bei der Familie und der Manufaktur ist. Julia hat jede Hoffnung aufgegeben und versucht nur noch, Daniel zu vergessen. Silke bemüht sich inzwischen mit allen detektivischen Mitteln herauszufinden, ob Jörg sie nicht doch hintergeht. Tobias nimmt Christa mit in einen Überraschungsurlaub und bewahrt sie so vor einem Rückfall in ihre Spielsucht. Frederik sorgt sich um seine Mitarbeiterin Julia, er versucht sie zu trösten, als Daniel plötzlich auftaucht und die beiden in inniger Umarmung zusammen sieht.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises