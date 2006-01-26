Julia - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 080
42 Min.Folge vom 26.01.2006Ab 6
Julia erkennt, dass Flucht keine Lösung ist und beschließt durchzuhalten. Marie weiß nicht, ob sie Patrizia glauben soll, dass Annabelle hinter der fingierten Liebes-SMS von Julia an Daniel steckt. Marie versucht die Wahrheit herauszubekommen, doch Patrizia zieht ihre Beschuldigungen gegen Annabelle plötzlich wieder zurück. Julia konzentriert sich auf ihre Arbeit, und Frederik lädt sie ein, ihn zu einem Galaempfang der Porzellanindustrie zu begleiten. Auf dem Weg dorthin haben Julia und Frederik jedoch eine Autopanne und kehren in einen idyllischen Gasthof ein. Hier lernen Julia und Frederik sich besser kennen.
