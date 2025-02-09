Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mutterseelenallein

SAT.1Staffel 7Folge 101vom 09.02.2025
Mutterseelenallein

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 101: Mutterseelenallein

22 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12

Ein Mädchen verschwindet spurlos, ihr Handy und ihre Jacke werden in einem Park aufgefunden. Dort soll laut Zeugenaussagen ein Exhibitionist sein Unwesen treiben. Ist das Mädchen dem Perversen in die Hände gefallen? Die Kommissare lauern dem Mann auf. Tatsächlich taucht er auf und entblößt sich sogar vor Kommissarin Rietz. In der Vernehmung bestreitet er, das verschwundene Mädchen im Park gesehen zu haben ...

