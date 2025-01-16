Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Aller guten Dinge sind drei

SAT.1Staffel 7Folge 17vom 16.01.2025
Aller guten Dinge sind drei

Aller guten Dinge sind dreiJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 17: Aller guten Dinge sind drei

23 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12

Ein Mann überfällt eine Bank, steigt in einen Wagen und flüchtet mit 200.000 Euro. An einer Straßensperre eskaliert die Situation: Der Täter zieht eine Waffe und wird von einem Polizisten erschossen. Der Fahrer des Fluchtwagens will nichts von dem Banküberfall gewusst haben: Der Mann sei zufällig bei ihm eingestiegen. Überzeugt davon, dass er lügt, müssen ihn die Kommissare aus Mangel an Beweisen gehen lassen - kurz darauf entführt er eine Frau und Michael Naseband...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen