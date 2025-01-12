K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 6: Blutdiamanten
22 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12
Ein Juwelier wird überfallen und ausgeraubt. Als die Kommissare am Tatort eintreffen, flüchten zwei Männer. Einer der beiden kann entkommen, der andere stirbt auf der Flucht im Schusswechsel. Im Geschäft liegt der Juwelier - erschossen, er hat illegal mit Rohdiamanten gehandelt. Musste er deshalb sterben?
