K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 18: Das geklaute Alibi
23 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
Ein junges Pärchen begeht mehrere Raubüberfälle. Als die Kommissare die beiden stellen wollen, können sie fliehen, die Beute aus den Raubüberfällen müssen sie zurücklassen. Darunter findet sich auch der Ausweis einer ermordeten Frau - das Gaunerpärchen kennt den Mörder und erpresst ihn ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1