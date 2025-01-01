Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rendezvous mit einem Mörder

SAT.1Staffel 7Folge 10
Rendezvous mit einem Mörder

Folge 10: Rendezvous mit einem Mörder

23 Min.Ab 12

Ein halbnackter Mann liegt ermordet in seiner Wohnung. Ein Champagnerglas mit Lippenstiftabdruck deutet auf Damenbesuch hin. Und tatsächlich: Eine Nachricht auf seiner Mailbox beweist, dass er zur Tatzeit mit einer Frau verabredet war. Er hatte sie zuvor beim Speed-Dating kennengelernt. Die Verdächtige bestreitet jedoch, sich mit ihm getroffen zu haben und weigert sich, eine Speichelprobe abzugeben.

SAT.1
