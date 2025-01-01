Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Wem die Stunde schlägt

SAT.1Staffel 7Folge 20
Wem die Stunde schlägt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 20: Wem die Stunde schlägt

22 Min.Ab 12

Die Kommissare wollen einen Menschenhändlerring sprengen und begeben sich auf einen gefährlichen Undercover-Einsatz. Gerrit Grass erkämpft sich als Handlanger das Vertrauen des Bandenkopfes, während Michael Naseband sich als interessierter Käufer ausgibt. Er fädelt einen Deal ein, doch ein Mitglied des Menschenhändlerringes wittert eine Falle. Neuling Grass gerät unter Druck: Sollte an dem Käufer etwas faul sein, soll er ihn erschießen ...

SAT.1
