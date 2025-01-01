K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Vorübergehend vermögend
22 Min.Ab 12
Ein groß angelegter Drogendeal eskaliert: Verkäufer und Abnehmer erschießen sich gegenseitig. Als die Kommissare am Tatort ankommen, finden sie vier Leichen, aber keine Spur von Geld oder Drogen. Sie ermitteln den Halter eines Wagens, der in Nähe gesehen wurde, und tatsächlich die DNA-Spuren bestätigen: Er war mit einem Freund unmittelbar am Tatort. Doch die Kommissare sind nicht die Einzigen, die ihnen auf der Spur sind, auch die Hintermänner des Drogendeals haben sie im Visier.
Weitere Folgen in Staffel 7
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
