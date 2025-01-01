K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 103: Die Wahrheit bringt den Tod
23 Min.Ab 12
Ein IT-Experte erhängt sich in seiner Wohnung. Er hinterlässt einen Abschiedsbrief. Seine verzweifelte Verlobte glaubt, dass ihn die Arbeit in den Selbstmord getrieben hat. Doch nach der Obduktion die überraschende Wende: Er wurde ermordet! Die Kommissare nehmen seine Firma unter die Lupe und erfahren Brisantes: Anscheinend hinterziehen die Vorstände Millionenbeträge und bestechen Politiker.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1