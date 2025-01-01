Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Wahrheit bringt den Tod

SAT.1Staffel 7Folge 103
Die Wahrheit bringt den Tod

Die Wahrheit bringt den TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 103: Die Wahrheit bringt den Tod

23 Min.Ab 12

Ein IT-Experte erhängt sich in seiner Wohnung. Er hinterlässt einen Abschiedsbrief. Seine verzweifelte Verlobte glaubt, dass ihn die Arbeit in den Selbstmord getrieben hat. Doch nach der Obduktion die überraschende Wende: Er wurde ermordet! Die Kommissare nehmen seine Firma unter die Lupe und erfahren Brisantes: Anscheinend hinterziehen die Vorstände Millionenbeträge und bestechen Politiker.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen