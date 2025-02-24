K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 152: Bei Notruf Mord
21 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12
Eine junge Frau wird vergewaltigt und dann ermordet. Die am Tatort sichergestellte DNA des unbekannten Täters führt die Ermittler zu einer Mordserie, der schon zahlreiche Frauen zum Opfer gefallen sind. Die Frauen waren allesamt neu in der Stadt und haben alle kurz vor ihrer Ermordung denselben Schlüsseldienst gerufen. Die Brüder, denen der Schlüsseldienst gehört, werden jedoch durch den DNA-Abgleich entlastet ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1