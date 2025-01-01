K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 154: Der Panzerknacker
23 Min.Ab 12
Kaum aus der Haft entlassen, schon scheint der ehemals verurteilte Juwelendieb rückfällig geworden zu sein. Der Einbruch bei einem Juwelier trägt genau seine Handschrift. Der Mann bestreitet jedoch die Tat und hat sogar ein Alibi. Als sich der Ex-Häftling später an die Kommissare wendet und ein Geständnis ablegt, gehen die Ermittlungen in eine ganz neue Richtung - angeblich wurde er zu dem Einbruch gezwungen ...
