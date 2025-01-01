K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Geheimnisvolle Informantin
23 Min.Ab 12
Ein Taxifahrer wird brutal hingerichtet - er war ein international gesuchter Verbrecher. DNA-Spuren am Tatort führen die Kommissare zu einer jungen Frau. Sie weiß von Waffengeschäften, in die auch der Tote verwickelt war und bietet sich als Informantin an, um die Waffenhändler auffliegen zu lassen. Kommissar Ritter soll ihre Glaubwürdigkeit durch einen Undercover-Einsatz prüfen, aber bald eskaliert die Lage und die Informantin schwebt in tödlicher Gefahr ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1