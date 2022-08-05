K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Unerfüllte Liebe
22 Min.Folge vom 05.08.2022Ab 12
Eine Koma-Patientin stirbt auf der Intensivstation an einer Giftspritze - eine Ärztin gerät unter Verdacht. Doch diese wiederum verdächtigt den drogenabhängigen Stiefsohn der Toten. Hat er wirklich die Tat begangen, um seine Drogensucht zu finanzieren?
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1