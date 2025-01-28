Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein Dorf unter Verdacht

SAT.1Staffel 7Folge 61vom 28.01.2025
Ein Dorf unter Verdacht

Ein Dorf unter VerdachtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 61: Ein Dorf unter Verdacht

22 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 6

Ein junges Mädchen wird mitten auf der Landstraße aufgegriffen - ohne Schuhe, mit blutdurchtränkten Socken, und bei der Befragung schweigt es. Als die Kommissare das Elternhaus des Mädchens in einem kleinen Dorf ausfindig machen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: Die Mutter des traumatisierten Mädchens wurde erschlagen, vom Vater fehlt jede Spur. Bei der Befragung der Dorfbewohner stoßen die Kommissare auf eine Mauer des Schweigens ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen