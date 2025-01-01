Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Liebe, Leid und letzte Lügen

SAT.1Staffel 9Folge 120
Liebe, Leid und letzte Lügen

Liebe, Leid und letzte LügenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 120: Liebe, Leid und letzte Lügen

23 Min.Ab 12

In einem Klettergarten stürzt ein Mann vor den Augen seiner Kollegen in den Tod. Was zunächst wie ein tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich als kaltblütiger Mord. Seine Sicherungsgurte waren angeschnitten, doch die Obduktion ergibt etwas Seltsames ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen