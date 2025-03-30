Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vom Erdboden verschluckt

SAT.1Staffel 9Folge 5vom 30.03.2025
Folge 5: Vom Erdboden verschluckt

23 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12

Eine junge Frau verschwindet spurlos aus einem Hotel. Ihr Mann ist ratlos: Am Abend hatten sie noch unbeschwert mit dem Hotelmanager und dessen Frau im Hotelzimmer gefeiert. Dann werden die schlimmsten Befürchtungen zur Gewissheit: In der Tiefgarage des Hotels wird der Leichnam der Vermissten gefunden. Sie wurde ermordet. Wer steckt hinter der grausamen Tat?

