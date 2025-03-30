Vom Erdboden verschlucktJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 5: Vom Erdboden verschluckt
23 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Eine junge Frau verschwindet spurlos aus einem Hotel. Ihr Mann ist ratlos: Am Abend hatten sie noch unbeschwert mit dem Hotelmanager und dessen Frau im Hotelzimmer gefeiert. Dann werden die schlimmsten Befürchtungen zur Gewissheit: In der Tiefgarage des Hotels wird der Leichnam der Vermissten gefunden. Sie wurde ermordet. Wer steckt hinter der grausamen Tat?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1