Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Lost in Lust

SAT.1Staffel 9Folge 133vom 08.05.2025
Lost in Lust

Lost in LustJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 133: Lost in Lust

23 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Eine junge Studentin wird von einem Unbekannten attackiert, sexuell missbraucht und erschlagen. Bei der Befragung ihrer Kommilitonen stoßen die Kommissare auf die wilde Vergangenheit der Toten: Sie war dafür berüchtigt, viele Sexualpartner auf dem Campus zu haben. Wurde ihr eines dieser Dates zum Verhängnis?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen