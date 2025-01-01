Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Wie du ihr...

SAT.1Staffel 9Folge 25
Wie du ihr...

Wie du ihr...Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 25: Wie du ihr...

22 Min.Ab 12

Ein verstörendes Video erreicht die Kommissare. Es zeigt einen Mann in einem Keller, der geschlagen, gedemütigt und bedroht wird. Sein Peiniger hält ihm eine Waffe an den Kopf. Doch bevor das grausame Spiel zu Ende geht, bricht das Video ab. Lebt der Mann noch? Die hektische Suche nach dem Opfer beginnt ...

