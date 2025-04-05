Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Mörder in mir

SAT.1Staffel 9Folge 28vom 05.04.2025
Der Mörder in mir

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 28: Der Mörder in mir

23 Min.Folge vom 05.04.2025Ab 12

An einem See fällt ein Schuss. Ein Spaziergängerpärchen entdeckt kurz darauf die Leiche eines Mannes - getötet durch einen Schuss in die Brust. Doch der Mörder hat keine Spuren hinterlassen. Auch das Motiv ist für die Kommissare ein Rätsel. Erst die Blutprobe des Opfers bringt ein schreckliches Geheimnis ans Tageslicht. Plötzlich gibt es viele, die ein Motiv hätten. Die Kommissare jagen von einem Verdächtigen zum nächsten.

