K 11 - Kommissare im Einsatz

Lost Highway

SAT.1Staffel 9Folge 40
Lost Highway

Lost HighwayJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 40: Lost Highway

23 Min.Ab 12

Im Kommissariat geht der verzweifelte Hilferuf einer jungen Frau ein: Sie wollte trampen und wird nun von einem unbekannten Mann verfolgt. Plötzlich reißt die Verbindung ab. Als die Kommissare am Unglücksort eintreffen, finden sie nur noch das Handy der 18-Jährigen - und Blut. Wurde der Autostopp für sie zur Todesfalle?

