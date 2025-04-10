Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 44vom 10.04.2025
23 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Ein Rollstuhlfahrer beobachtet, wie ein Nachbar seine Ehefrau ersticht - doch in der Nachbarswohnung findet sich weder eine Leiche noch existieren Spuren eines Mordes. Der verblüffte Nachbar gibt zudem an, dass seine Frau auf Geschäftsreise sei. War der Mord wirklich nur ein Hirngespinst des Rollstuhlfahrers?

