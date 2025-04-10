K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 44: Irrer Zeuge
23 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
Ein Rollstuhlfahrer beobachtet, wie ein Nachbar seine Ehefrau ersticht - doch in der Nachbarswohnung findet sich weder eine Leiche noch existieren Spuren eines Mordes. Der verblüffte Nachbar gibt zudem an, dass seine Frau auf Geschäftsreise sei. War der Mord wirklich nur ein Hirngespinst des Rollstuhlfahrers?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1