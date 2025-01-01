K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 50: Schande über uns
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird brutal ermordet - pikantes Detail: Der Tote war erst kürzlich selbst in einem Mordfall verdächtig. Er soll eine junge Studentin getötet haben. Doch die Beweise reichten nicht für eine Anklage. Er wurde freigesprochen. Die Eltern der Toten sind am Boden zerstört. Haben sie ihre Tochter gerächt und das Gesetz selbst in die Hand genommen?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1