K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 51: Unter einem Dach
23 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12
Ein junges Mädchen verschwindet spurlos. Die Familie und Nachbarn sind sich sicher: Ein Junge aus dem Haus ist dafür verantwortlich. Er ist vorbestraft wegen Körperverletzung, saß im Knast. Eine Hetzjagd auf den jungen Mann beginnt. Nur einer glaubt an seine Unschuld. Das ist ausgerechnet derjenige, der ihn damals hinter Gitter gebracht hat: Kommissar Michael Naseband.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
