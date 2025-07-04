K11 - Die neuen Fälle
Folge 70: La Cucaracha
23 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12
La Cucaracha: Ein Papagei als Kronzeuge! Er soll helfen, den Mord an seinem Frauchen aufzuklären. Doch der Papagei trällert immer nur ein mexikanisches Volkslied.
