K11 - Die neuen Fälle
Folge 17: Eine Kuh im Bordell
23 Min.Folge vom 15.09.2021Ab 12
Eine Kuh im Bordell: Der junge Kommissar Philipp Stehler gerät in einen Hinterhalt als er eine Zeugin in einem Mordprozess abholen will. Die Täter haben automatische Waffen und sind zahlenmäßig überlegen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen