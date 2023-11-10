K11 - Die neuen Fälle
Folge 5: Organernte
23 Min.Folge vom 10.11.2023Ab 12
Organernte: Eine Frau irrt im OP-Kittel und mit frischer Narbe durch die Stadt. Alles deutet darauf hin, dass gegen ihren Willen eine Niere entfernt wurde. Die Kommissare müssen schnell handeln.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen