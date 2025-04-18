Das Schweigen der SchafeJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 14: Das Schweigen der Schafe
23 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
Das Schweigen der Schafe: Schafe mit rosa Punkten und mittendrin eine tote Frau. Das K11-Team findet heraus, dass die Aktivistin Tierversuchen ein Ende setzen wollte und dabei selbst ihr Leben ließ.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen