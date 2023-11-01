K11 - Die neuen Fälle
Folge 6: Gefangen im Horrortrip
23 Min.Folge vom 01.11.2023Ab 12
Gefangen im Horrortrip: Eine 17-Jährige verschwindet spurlos aus dem Krankenhaus. Die Mutter gesteht, dass sich das Verhalten ihrer Tochter vor zwei Monaten radikal verändert hat ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1
