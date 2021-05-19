K11 - Die neuen Fälle
Folge 2: Je oller je doller
23 Min.Folge vom 19.05.2021Ab 12
Eine 67-jährige Frau wird auf einer Müllhalde tot aufgefunden. Das Pikante: Sie ist gefesselt und nur mit Reizwäsche bekleidet. Was wurde ihr zum Verhängnis?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
