K11 - Die neuen Fälle
4 StaffelnAb 12
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K11 - Die neuen Fälle
Comeback von zwei Kult-Ermittlern: Alexandra Rietz und Michael Naseband sind wieder im Einsatz und nehmen tagtäglich den Kampf gegen das Verbrechen auf. Zwei neue Kollegen sind auch mit an Bord.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1 & © Season 2-3: Constantin Entertainment GmbH
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