Die Geschichte der Roxies / NachteulenJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 5: Die Geschichte der Roxies / Nachteulen
22 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 6
Nach einem Streit sind die kleine und große Roxie zum ersten Mal auf sich allein gestellt! Ist ihre Unabhängigkeit doch zu viel für sie? // Gelangweilt von den Aktivitäten am Tag, wollen die Camper-Kinder nur noch eines: die ganze Nacht aufbleiben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon