NickelodeonStaffel 2Folge 5vom 15.08.2024
22 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 6

Nach einem Streit sind die kleine und große Roxie zum ersten Mal auf sich allein gestellt! Ist ihre Unabhängigkeit doch zu viel für sie? // Gelangweilt von den Aktivitäten am Tag, wollen die Camper-Kinder nur noch eines: die ganze Nacht aufbleiben.

Nickelodeon
