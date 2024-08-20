Krabsy der Clown / Völkerball-TagJetzt kostenlos streamen
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 8: Krabsy der Clown / Völkerball-Tag
22 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 6
Während Pearls Geburtstagsfeier zwingen die Umstände Mr. Krabs dazu, seine traumatische Vergangenheit als Clown noch einmal zu durchleben. // Während Mo in der Streber-Hütte lebt, lernt er, die seltsame neue Welt der Rollenspiele zu genießen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon