Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Krabsy der Clown / Völkerball-Tag

NickelodeonStaffel 2Folge 8vom 20.08.2024
Krabsy der Clown / Völkerball-Tag

Krabsy der Clown / Völkerball-TagJetzt kostenlos streamen

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 8: Krabsy der Clown / Völkerball-Tag

22 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 6

Während Pearls Geburtstagsfeier zwingen die Umstände Mr. Krabs dazu, seine traumatische Vergangenheit als Clown noch einmal zu durchleben. // Während Mo in der Streber-Hütte lebt, lernt er, die seltsame neue Welt der Rollenspiele zu genießen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Nickelodeon
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Alle 1 Staffeln und Folgen