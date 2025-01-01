Kiss Bang Love
Folge 1: Janine
52 Min.Ab 12
Heute küsst Janine (26) aus Kulmbach. Die gelernte Einzelhandelskauffrau beschreibt sich selbst als sehr schüchtern, chaotisch und hoffnungslos romantisch. Zwölf Männer - jeder küsst anders. Janine muss sich mit verbundenen Augen ausschließlich auf ihre Lippen, ihren Geruchssinn und auf ihr Gefühl verlassen. War es sinnlich, lustvoll, anregend oder das genaue Gegenteil? Die fünf besten Küsser kommen in die zweite Runde. Hier wird wieder geknutscht - ohne Augenbinde.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kiss Bang Love
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben