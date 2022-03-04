Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 04.03.2022
Folge 4: Peer

51 Min.Folge vom 04.03.2022Ab 12

Heute trifft Single-Mann Peer, 29 Jahre aus Hannover, zwölf weitere Single-Männer, um sie mit verbundenen Augen zu küssen. Und eines steht jetzt schon fest: So heiß war "Kiss Bang Love" noch nie. Und noch in keiner Folge wurde so viel und so leidenschaftlich geknutscht, wie in dieser ...

