Kiss Bang Love
Folge 2: Lara
52 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 12
Lara (24) aus Dortmund knutscht heute Männer und Frauen. "Frauen küsse ich, seit ich 15 Jahre alt bin", erzählt die gelernte Zahnmedizinische Fachangestellte. Lara ist seit einem guten Jahr Single: "'Kiss Bang Love' ist ein cooles Experiment und ich hoffe dadurch, die richtige Partnerin oder den richtigen Partner zu finden." Mann oder Frau? Wer kann Lara mit ihrem/seinen Kuss überzeugen? Und für wen wird sich Lara am Ende entscheiden?
Kiss Bang Love
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2016
12
