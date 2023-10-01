Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 01.10.2023: Mutige Entscheidungen
45 Min.Folge vom 01.10.2023
“Je älter, desto besser” lautet das Motto des antikbegeisterten Paars Louise und Gary, die mit ihrer Patchwork-Familie in einem kreativ eingerichteten Haus von 1900 in Bristol, England, leben. Inzwischen sind alle Zimmer fertig – bis auf die Küche. Zum Glück teilen Helen und Paul die Liebe der beiden zu Antiquitäten. Sie entwerfen eine Küche, in der neue Schränke und Vintage-Stücke nahtlos miteinander kombiniert werden. In der Zwischenzeit wird auf dem Grundstück von Cotes Mill in Leicestershire an einem verwunschenen kleinen Garten gearbeitet, der zum Verweilen einladen soll.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.