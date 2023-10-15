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Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Winzig und maßgeschneidert

HGTVFolge vom 15.10.2023
Winzig und maßgeschneidert

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Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche

Folge vom 15.10.2023: Winzig und maßgeschneidert

44 Min.Folge vom 15.10.2023

Der Küchendesigner Iain und seine Freundin Daram haben eine Zweizimmer-Wohnung in London gekauft und renovieren nach und nach alle Zimmer. Als nächstes ist die Küche dran, die für die beiden eine große Bedeutung in ihrem Alltag spielt. Doch der Raum ist sehr klein und ungünstig geschnitten, sodass ein maßgefertigtes Design die einzige Lösung scheint. Paul und Helen helfen dem Paar bei der Umgestaltung ihrer kleinen Küche. In der Zwischenzeit beginnt Paul in Cotes Mill mit einem Projekt zur Entwicklung eines Esszimmerstuhls, der sowohl Komfort als auch Stil bietet.

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