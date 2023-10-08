Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 08.10.2023: Es werde Licht!
45 Min.Folge vom 08.10.2023
Für Michelle und Paul beginnt in East London ein neuer Lebensabschnitt: Die beiden haben sich verlobt und sich einen weiteren Traum erfüllt: Sie sind in ein beeindruckendes georgianisches Townhouse gezogen. Das vierstöckige Stadthaus der beiden ist eines der ältesten Wohngebäude der Stadt und war früher mal ein kleines Hotel. Dafür entwirft das deVOL-Team eine stimmungsvolle Küche, die den Stil des Hauses und des Paares perfekt einfängt. In der Zwischenzeit können Paul und Helen in Cotes Mill endlich die Türen des verwunschenen Gartens für ihre Mitarbeitenden öffnen.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.