Kitchen Design - Aus Liebe zur Küche
Folge vom 22.10.2023: Groß, größer, georgianisch
44 Min.Folge vom 22.10.2023
In der englischen Stadt Bristol leben Lorna und Roland mit ihren drei Kindern in einem großen georgianischen Reihenhaus mit hohen Decken und historischen Original-Elementen. Seit ihrem Einzug sind sie mit Renovieren beschäftigt und so holen sie sich für das Herzstück des Hauses, die Küche, Unterstützung von den Profis. Paul und Helen designen eine traumhafte Familienküche mit viel Platz und besonderen Möbelstücken, die die Schönheit des Altbaus unterstreichen. Unterdessen geht Pauls Projekt, den bequemsten Esszimmerstuhl der Welt zu schaffen, zu Ende.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.