Klinik am Südring
Folge 100: Unberührt
45 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12
Ein junger Mann wird nach einer Schlägerei in einem Saunaclub mit schweren Gesichtsverletzungen in die Klinik gebracht. Er besteht darauf, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Doch sein Besuch im Saunaclub ist nicht das einzige Geheimnis, das er seiner Freundin verschweigen will. Und: Ein kleines Mädchen leidet seit Wochen unter einem eitrigen Ekzem am Oberschenkel, das trotz ärztlicher Behandlung nicht verheilt.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
